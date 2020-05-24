Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında
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Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

Türkiye'de kararlılıkla sürdürülen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön cephede yer alarak fedakarca can kurtarmak için çalışan sağlık personeli, ailelerinden uzak bir bayram geçirse de hastaların şifa bulmasıyla büyük sevinç yaşıyor.

24.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:38

Türkiye'de kararlılıkla sürdürülen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön cephede yer alarak fedakarca can kurtarmak için çalışan sağlık personeli, ailelerinden uzak bir bayram geçirse de hastaların şifa bulmasıyla büyük sevinç yaşıyor.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde ailelerine virüsü bulaştırmamak adına çoğu evinden uzakta yaşamaya başlayan sağlık çalışanları, bayramı da buruk bir sevinçle geçiriyor.

Aylardır özveriyle gece gündüz demeden çalışan Kovid-19 savaşçıları, hastaların şifa bulmasıyla büyük bir sevinç yaşıyor. Onları en çok iyileşen hastaların taburcu edilme anı mutlu ediyor.

İstanbul'da salgınla mücadelenin en önemli merkezlerinden olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pandeminin ilk gününden beri mücadeleye destek veren hemşire Tansu Kürklü ile yardımcı personel Mertcan Demirci, bayramı görevi başında geçirecek binlerce kahramandan sadece ikisi...

Bayramı yalnız geçirmenin burukluğu şifa bulan hastaların sevinciyle unutuluyor

Yaklaşık 2 yıldır Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan Kürklü, ekip arkadaşlarıyla salgına karşı büyük bir fedakarlıkla çalışıyor.

Anne ve babasının 75 yaşın üstünde olması nedeniyle süreci evinden ayrı geçiren Kürklü, yakında ailesine sarılacağı günlerin hayalini kuruyor.

Yaklaşık 5 yıldır aynı hastanede ameliyathane personeli olarak görev yapan, pandemi süreciyle birlikte Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde çalışan Mercan Demirci de son iki ayını ailesine özlemle geçiren sağlık personelleri arasında.

Evli ve iki çocuk babası olan Demirci de diğer tüm sağlık çalışanları gibi evine gittiği ve ailesine korkusuzca sarılabileceği günleri umutla bekliyor.

Ailelerine olan özlemlerini görüntülü aramalarla gidermeye çalışan sağlık neferlerinin bayramı yalnız geçirmelerinden dolayı oluşan buruklukları, şifa bulan hastaların taburcu olmasıyla unutuluyor.

Sağlık personelleri, gelecek bayramlarda tüm ülkenin sevdikleriyle bir arada olması için yılmadan çalışmaya devam ediyor.

"İlk defa yalnız bir bayram geçireceğim"

Yaklaşık 2 yıldır hastanede görev yapan Kürklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 ayı aşkın bir süredir Kovid-19 hastalarına sağlık hizmeti verdiklerini, bu süreci ekip olarak birlikte yönettiklerini söyledi.

Kürklü, sürecin başından bu yana ailesi ile ayrı yaşadığını dile getirerek, "Annemle babam 75 yaşın üstünde olduğu için onları riske atmamak adına ayrı kalmayı tercih ettim. Bir süre misafirhanede kaldım. Daha sonra serviste birlikte kaldığım arkadaşlarım beni misafir etti." diye konuştu.

Koronavirüse yakalanmadığını, kendini iyi koruduğunu düşündüğünü aktaran Kürklü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte iyi bir mücadele veriyoruz. Aramızdan pozitif çıkanlar oldu ama sonrasında iyileştiler. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Çalışma saatlerimiz esnetildi, bu bizi biraz rahatlattı. Şu anda vaka sayısı büyük ölçüde azaldı. Yatış oranlarımız azaldı. Normalleşmeye doğru gidiyoruz. Bir binamız komple temiz. Haziran sürecinde daha da normale döneceğimizi düşünüyoruz. Sürecin başarılı yönetildiğini ve çok çabuk toparlandığımızı düşünüyorum."

Kürklü, ailesinden ayrı olmanın burukluğunu yaşadığını dile getirerek, "Birkaç kez evin önüne gitme eğiliminde bulundum. Annem, babam camdan baktı. Ben sokakta bekledim onları. Üzücü bir durumdu, ilk defa öyle buruk hissettim. Ablamların bana eldiven ve maskelerle yaklaştığını gördüm. En kötü hissettiğim anlardan birisi aslında. Bu bayramı da ayrı geçireceğiz. Tek anne babadan 14 kardeşli bir aileyiz. Ben 14 numarayım. Çok kalabalık bir ailemiz olduğu için ilk defa yalnız bir bayram geçireceğim. Bu yüzden buruğum ama hizmet ediyorum. Ailem bu konuda çok onurlu ve mutlu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinin kendilerine yeni şeyler de kazandırdığını ifade eden Kürklü, ailece rutin olarak görüntülü sohbet ettiklerini sözlerine ekledi.

"İyilikleri için onları göremeyeceğiz"

Ameliyathane personeli olarak yaklaşık 5 yıldır hastanede görev yapan Mertcan Demirci de pandemiyle mücadele döneminde 40 gündür Kovid-19 yoğun bakım servisinde çalıştığını söyledi.

Demirci, yaklaşık 45 gündür ailesinden uzakta, kendileri için tahsis edilen bir otelde yaşadığını aktararak, "Ailemle görüşmüyorum, sadece görüntülü görüşebiliyoruz. Ülkemizin bu felaketten kurtulacağına inanıyorum. Daha güzel günlere geleceğimize inanıyorum. Şu an vaka sayısında düşüşleri yaşıyoruz. Bu felaket bayramda bizi çocuklarımızdan, ailelerimizden uzakta bıraktı. Çocuklarımızı bu bayram göremeyeceğiz. Bu ramazanda çocuklarımızda iftar, sahur yapamıyoruz. Önümüzde 4 günlük bir bayramımız var. İyiliği için onları göremeyeceğiz. Sağlıklı yaşamda kalmaları için şu anda onlardan uzak duracağız. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Eşime de çok teşekkür ediyorum. Bana bu konuda gerçekten çok yardımcı oldu." diye konuştu.

İçlerinde bayramı aileleriyle geçirememenin verdiği bir acı olduğunu dile getiren Demirci, şöyle devam etti:

"Çocuklarım sürekli 'Baba ne zaman geleceksin?' diye soruyorlar. 'Ne zaman bitecek, seni çok özledik' gibi söylemleri sürekli devam ediyor. Sürekli görüntülü konuşuyoruz. Çocuklarımızı da özledik. Özellikle bayramlık almaya gidip gidemeyeceğimizi soruyorlar. Bundan önceki bayramlarda çocuklarımla elbise almaya giderdik, bayramlık almaya giderdik, bunların heyecanını yaşarlardı. Şu anda onu yaşamayacaklar. Bu bayram onlarla sabah kahvaltısı yapamayacağım."

Vaka sayılarının düşmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Demirci, bayram burukluklarının, başarının getirdiği vaka sayılarının düşmesiyle sevince dönüştüğünü sözlerine ekledi.

Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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