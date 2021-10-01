Fedakar personellere teşekkür belgesi takdim edildi

KASTAMONU (İHA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, 11 Ağustos tarihinde Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından arama kurtarma ve su tahliye çalışmalarına destek veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerine İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri ve Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini takdim etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 11 Ağustos tarihinde Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Bozkurt ilçesine intikal ederek arama kurtarma ve su tahliye çalışmalarına destek veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerine, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgelerini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini takdim etti. Genel Müdür Aslay, "Ekibinize, daire başkanımıza, genel müdür yardımcımıza, çok teşekkür ediyoruz. En zor ve beklenmeyen şartlarda görev yapıyorsunuz. Bizler Daire Başkanlığımızdan ve ekibimizden çok memnunuz. Sağ olun. Rabbim ayağınıza taş değirmesin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla bakanlık tarafından hazırlanan teşekkür belgelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Kastamonu'ya bağlı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma ve su tahliye çalışmasına katılan ekiplere takdim eden MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, ekiplere bir konuşma yaptı. Aslay, "Hem devletimiz hem de yerel kurum ve kuruluşlar bu yaz yangın ve sel felaketleriyle boğuşmak durumunda kaldı. Önce Antalya, Bodrum ve diğer sahil kesimindeki şehirlerde kuraklığın da etkisiyle büyük orman yangınları çıktı. Orman yangınlarına önce devletimiz müdahale etti. Akabinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla hem İtfaiye Dairesi Başkanlığımız hem de Genel Müdürlüğümüzün iş makinaları, arazözleri yangın bölgelerine gitti. Daha yangınlar sönmemişken Kastamonu'da, Sinop'ta ve birkaç şehirde daha büyük sel felaketleri yaşadık. Burada hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem de Türkiye Belediyeler Birliğinin talepleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile sizler de Bozkurt ilçesine intikal ettiniz. Uzunca bir süre de orada çalışmalara destek verdiniz. Manisa'da yapılanmış ve Manisa'da hareket kabiliyetine sahip bir kurumun başka şehirlere gidip orada çalışma yapması tabi ki zor oluyor. En başta sizler açısından büyük zorluklar içeriyor. Evinizden uzakta, altyapıda sıkıntıları olan, daha yeni selden çıkmış bir şehirde vatandaşların sıkıntılarını gidermeye çalıştınız. Ben Sayın Başkanımız Cengiz Ergün adına, İdaremiz adına ve şahsım adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun sizlerden" diye konuştu. - MANİSA