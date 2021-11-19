Vali Işık, AFAD ve İl Özel İdaresi personelini ödüllendirdi - Haberler
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Vali Işık, AFAD ve İl Özel İdaresi personelini ödüllendirdi

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Vali Işık, AFAD ve İl Özel İdaresi personelini ödüllendirdi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinde fedakarca görev yapan AFAD ve İl Özel İdaresi personelini makamında kabul ederek ödüllendirdi.

ANTALYA (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinde fedakarca görev yapan Afad ve İl Özel İdaresi personelini makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Antalya'ya bağlı Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınının söndürülmesindeki katkıları nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü personeli ile Sinop Türkeli ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen sel felaketine karşı bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan il özel idaresi personelini makamında kabul eden Vali Işık, gösterdikleri özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı birim personellerine teşekkür ederek başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Vali Işık, AFAD ve İl Özel İdaresi personelini ödüllendirdi

Vali Işık, AFAD ve İl Özel İdaresi personelini ödüllendirdi

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