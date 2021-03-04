Fedakar öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde yeniden düzenledikleri köy okulu koleji aratmıyor

Iğdır'da öğretmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen dönemde özel çabalarla yeniden düzenledikleri köy okulu, koleji aratmayan donanımı ile öğrencilerini ağırlıyor.

Yurdun en doğusundaki Ermenistan sınırında yer alan Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyündeki Hasanhan 8 Eylül Şehitleri Ortaokulu öğretmenleri, okullarda Kovid-19 önlemleri dolayısıyla yüz yüze eğitim yapılamayınca uzaktan eğitimden arta kalan vakitlerini okulda çalışarak değerlendirdi.

Ağrı Dağı'nın eteğindeki okulun öğretmenleri, irtibata geçtikleri hayırseverlerin de desteğiyle görsel zenginlikten donanıma kadar adeta kolejlerde sunulan imkanların birçoğunu öğrencilerine sağladı.

Her öğretmen kendi branşına göre çalışma yürütüp okulunu güzelleştirdi. İçinde yaratıcı drama sınıfı ve dizüstü bilgisayarlardan oluşan bilişim sınıfının da bulunduğu okul, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından koleji aratmayan yeni haliyle öğrencileri ağırlıyor.

Aralık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesim Göksu, AA muhabirine, çalışmanın çok güzel olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz bu okulda özenle çalıştılar, hakikaten ellerinden geleni yaptılar. Sadece öğrenci olduğunda değil bütün zamanlarda öğretmen olduklarını bu okulda yaptıkları çalışmalarla hissettirdiler." dedi.

Salgın sürecinde öğretmenlerin okula gelerek çok büyük bir emekle öğrencilerinin eğitimi için çaba gösterdiklerini belirten Göksu, "Öğretmenlerimiz bir mobilyacı sanatından tutun öğretmenlik sanatına kadar ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışmışlar. Boyası, sınıflardaki tertip ve düzeni, öğrencilere örnek olabilecek materyaller, donanımlar, bilgisayarlar ve diğer hazırlıklardan da anlaşılıyor ki öğretmenlerimiz okulda canla başla çalışmış." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz sıkıntıları unutup canla başla derslerine sarıldı"

Okul Müdürü Adem Çakmak da salgın sürecinde her zaman öğrencilere kavuşacakları günün hayaliyle emek harcadıklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu süreç tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok zor geçti. Bu zor süreçte okul öğretmenleri olarak canla başla çalışıp okulumuzu hazır hale getirdik ki öğrencilerimiz bu güzel ortamda tekrardan ders işleyebilsin. Öğretmenler olarak o süreçte köydeki öğrencilerimizi yalnız bırakmadık."

Okulun yeniden düzenlenmesi amacıyla öğretmenlerin ikili ilişkileriyle sponsor bulduklarını ve hayırseverlerin destekleriyle çalışma yaptıklarını anlatan Çakmak şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 laptop bulup bilişim sınıfı oluşturduk, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizle iletişime geçerek kendi imkanlarımızla onlara internet aldık. Okulu yıkadık, boyadık, tadilattan geçirdik ve eğitime hazır hale getirdik. Öğrencilerimiz okula geldikleri zaman hiç ara vermemiş gibi derse girip o geçen zamanı, o sıkıntıları unutup canla başla derslerine sarıldı."

Çakmak, okullarının koleji aratmadığını belirterek, "Okulumuz şu anda bir kolej seviyesinde, biz zaten köy okulu demiyoruz. Bunu Iğdır halkı da biliyor, yaptığımız çalışmalarla okulu bir kolej haline getirdik. Amacımız öğrencilerin köy ortamında kendilerini yalnız hissetmelerini önlemek, derslerine, eğitim ve öğretimlerine canla başla sarılmasını sağlamaktı. Öğrenciler okula dönüp değişimleri görünce onlar da sahiplendi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız