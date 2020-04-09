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Eğitim Bilişim Ağı, Gürpınar, TV

Fedakar öğretmenlerden alkışlanacak hareket

- Fedakar öğretmenlerden alkışlanacak hareket Öğretmenler, EBA TV'yi izleyemeyen öğrencilerine televizyon aldı Van'ın Gürpınar ilçesinde derslerini takip edemeyen üç kardeşe öğretmenleri tarafından televizyon hediye edildi.

09.04.2020 21:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:14
Fedakar öğretmenlerden alkışlanacak hareket

- Fedakar öğretmenlerden alkışlanacak hareket

Öğretmenler, EBA TV'yi izleyemeyen öğrencilerine televizyon aldı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde derslerini takip edemeyen üç kardeşe öğretmenleri tarafından televizyon hediye edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanması ile birlikte uzaktan eğitim alan öğrenciler, öğretmenleri tarafından ziyaret ediliyor. Van'ın Gürpınar ilçesinde öğrencilerinin EBA TV'den derslerine ara vermeden devam etmeleri için ailelere ulaşan okul öğretmenleri, onların eğitim durumları hakkında bilgi alıyor. Öğrencileri evlerinde ziyaret eden Bozyiğit Ortaokulu öğretmenleri, evlerinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen 3 kardeşin bilgisini aldı. Bu durum karşısında harekete geçen Bozyigit Ortaokulu Müdürü Seyithan Akbulut ile Müdür Yardımcısı Ezgi Aktaş, okul öğretmenlerinin de desteği ile televizyon alarak aileye hediye etti.

Öğretmenlerin kendileri için televizyon almasına çok sevinen öğrenciler, "Televizyonumuz olmadığı için derslerimizi takip edemiyorduk. Öğretmenlerimiz, eğitimden geri kalmamamız için ailelerimize ulaşarak durumlarımızdan haberdar oluyorlardı. Evimizde televizyon olmadığını öğrenen öğretmenlerimiz bize televizyon hediye etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Derslerimizi artık televizyondan rakip edeceğimiz için çok mutluyuz" dediler.

Fedakar öğretmenlerden alkışlanacak hareket

Kaynak: İHA

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Fedakar öğretmenlerden alkışlanacak hareket
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