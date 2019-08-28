Fedakar öğretmenler sıra ve masa onardı

28.08.2019 15:38

Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin idarecileri ve öğretmenleri yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okulun sıra ve masasını onardı.

Okul müdürü Burhan Durgun, İl merkezinde 658 öğrencisi bulunan okulun kaliteli eğitim hizmeti sunması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Masa ve sıraları bahçeye indirerek 15 öğretmen arkadaşla onardık." dedi.

Öğretmenlerin yaz tatilinden feragat ettiklerini kaydeden Durgun, "Öğretmenlerimizin bu davranışından gurur duyuyorum. Sıralarımızı devletimize yük olmadan onararak, okul bütçesine katkıda bulunduk. Her şey öğrencilerimiz için." diye konuştu.

Kaynak: AA