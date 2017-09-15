Fedakar Öğretmenler Öğrencileri İçin Kolları Sıvadı

Okulların açılmasına sayılı günler kala Van'daki bir okulda görev yapan 30 öğretmen okullarının bakım, onarım çalışmalarına katıldı.



Edremit ilçesindeki Kadriye Sağdinç İlköğretim Okulu'nda görevli 30 öğretmen, görev yaptıkları okulu yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirmek için gönüllü olarak tadilat çalışmalarına katıldı.



Hem okulda görevli hizmetli personele yardım etmek hem de öğrencilerine daha temiz bir eğitim ortamı sağlamak için kolları sıvayan öğretmenler, ellerine aldıkları çek pas, süpürge ve fırçalarla hem temizlik hem de boya yaptı.



Kadriye Sağdinç İlköğretim Okulu'nda görevli 30 öğretmen, sınıfların tümünün deterjanla yıkanıp, duvarların boyanmasına ve kapı pencerelerin silinmesine yardım etti.



Okulu evleri gibi gördüklerini belirten öğretmenler yaptıkları işten keyif aldıklarını belirtti.