Fedakar öğretmenler öğrenci ve vatandaşların umudu oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fedakar öğretmenler öğrenci ve vatandaşların umudu oluyor

Ağrı'da yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gönüllü öğretmenlerin gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak özverili ve fedakar çalışmaları öğrenci ve vatandaşların umudu oluyor.

Fedakar öğretmenler öğrenci ve vatandaşların umudu oluyor
30.04.2020 08:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:16

Ağrı'da yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında valilik ve kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarına katılan gönüllü öğretmenler, 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. Yaşlı ve hasta vatandaşların adreslerine giden gönüllü öğretmenler, çarşı pazar alışverişinden, gıda, ekmek ve ilaç ihtiyacına kadar her türlü isteği yerine getirebilmek için seferber oluyor. Sokağa çıkamayan vatandaşların maaşları da aynı kapsamda evlerine getirerek sahiplerine teslim eden gönüllü öğretmenler, vatandaşların duasını alıyor.

İl merkezi ve ilçelerde kapı kapı dolaşarak öğrencilere kitap dağıtıp, video konferans yoluyla ders verip, soru hazırlayan ve EBA TV'de ders almaları için rehber olan öğretmenlerin özverili ve fedakar çalışmaları öğrencilerin geleceğini aydınlatıyor. Yine gönüllü öğretmenlerinin ürettiği maskelerleEmniyet Müdürlüğü ve sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları karşılanıyor.Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenlerin Türkiye Cumhuriyetinin aydınlık meşalesi olduğunu belirterek, "Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, insanları gayelerine ulaştıran bir vasıtadır öğretmenlik mesleği.Toprak altına atılan bir tohum, binlerce tohuma hayat vermek için nasıl kendini feda ediyorsa, öğretmenlerde dünya üzerinde barışın, sevginin, mutluluğun yeşerebilmesi, ülkemizin ve milletimizin geleceğini, huzurunu, kalkınmasını sağlayacak milyonlarca yavrumuzun yetişmesi ve ülkesine hizmet için hayatını ortaya koyan fedakar insanlardır. Öğretmen ulvi bir misyonun temsilcisi, fikir işçisi ve mimarıdır. Öğretmen insanlıkla ilgili derdi-davası olan bir idealisttir. Yaşadığı çağının imkanlarını değerlendirerek ve ilimlerin temel esprilerine inerek çocuklarımızı, gençlerimizi,bir taraftan pozitif ilimlerle mücehhez kılmak diğer taraftan milli ve manevi değerleri gönüllerine nakşetmek için emek harcamaktadır. İnancımıza göre bir insanı kurtarmanın, bir alemi kurtarmak kadar önemli olduğu ifade edilmektedir. Çünkü iyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir."Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" diyen Hz. Ali'nin, "Öğretmenler, Yeni Nesil Sizin Eseriniz olacaktır" diyen Atatürk'ün veciz sözlerinin bizlere hangi sorumlulukları yüklediğini öğretmenler hiç bir zaman unutmamıştır. Bu bağlamda, ülkemiz yıkılmaz bir kale, sarsılmaz bir duvar gibi sapasağlam güçlü ve dimdik duruyorsa, temelini oluşturan o mühendis olan gönüllü öğretmenlerin fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederim"dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok Haberler
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı Haberler
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Almanya'da 'Eşcinsellik hastalıktır' paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Kızılay'dan 'çok acil' kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kız çocuğu olacak
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kız çocuğu olacak
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Abdulhamit Gül Berat Albayrak Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Deniz Seki Seda Sayan Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Arda Turan Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Mart Adana Mayıs
Şu an buradasınız: Fedakar öğretmenler öğrenci ve vatandaşların umudu oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 08:38:19. #1.15#
title