Fedakar öğretmenden öğrencilerine sürpriz...Evlerine kadar gelen öğretmenlerine balkondan şiir...
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23 Nisan, Afyon, Güncel, Haber

Fedakar öğretmenden öğrencilerine sürpriz...Evlerine kadar gelen öğretmenlerine balkondan şiir...

Fedakar öğretmenden öğrencilerine sürpriz...Evlerine kadar gelen öğretmenlerine balkondan şiir okudular Afyonkarahisar'da ilkokul 1. sınıf öğretmeni, Covid-19 nedeniyle bu yıl 23 Nisan kutlamalarına katılamayan öğrencilerine sürpriz yaptı.

23.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:46
Fedakar öğretmenden öğrencilerine sürpriz...Evlerine kadar gelen öğretmenlerine balkondan şiir...

Fedakar öğretmenden öğrencilerine sürpriz...Evlerine kadar gelen öğretmenlerine balkondan şiir okudular

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da ilkokul 1. sınıf öğretmeni, Covid-19 nedeniyle bu yıl 23 Nisan kutlamalarına katılamayan öğrencilerine sürpriz yaptı. Fedakar öğretmen, öğrencilerin ezberledikleri şiirleri, sosyal mesafe kurallarına uyarak, maskesini ve eldivenini de takıp balkonlarının altından dinledi.

Afyonkarahisar TOKİ Mevlana İlkokulu 1. sınıf öğretmeni Akile Tikit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Covid-19 önlemleri kapsamında okullarda kutlanamaması nedeniyle büyük bir fedakarlık örneği göstererek, teker teker öğrencilerin evlerini ziyaret etti. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere bıraktığı şiir ve etkinlikleri öğrenci velilerine veren fedakar öğretmen, daha sonra öğrencilerine sürpriz yaparak balkonlarının altında ezberlenen 23 Nisan şiirlerini dinleyerek öğrencilerin yaptığı resim ve etkinlikleri de değerlendirdi.

1. Sınıf öğrencileri ise Türk bayrakların ile süsledikleri balkona çıktıklarında öğretmenlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Şiirlerini okuyan öğrenciler, yaptıkları resimleri de uçak yapıp balkondan aşağı kendilerine sürpriz yapan öğretmenlerine attılar.

Velilerle işbirliği yaparak öğrencilere 23 Nisan sürpriz yaptıklarını aktaran TOKİ Mevlana İlkokulu 1. Sınıf Öğretmeni Akile Tikit, yapılan etkinlik hakkında bilgi vererek duygularını ifade etti. Tikit, "Biz bu hafta sonunda vermiştim ödevleri, velilerle işbirliği yaptık. Öğrencilerin haberi yoktu benim geleceğimden. Şiir ezberlediler, afişler hazırladılar, resimler yaptılar, balkonlarını süslediler. Bende onlara sürpriz yapıp balkonlarının altına geçtim ve onların şiirlerini dinledim. Bana yaptıkları resimleri uçak yapıp attılar balkondan aşağıya. Ben onlar için etkinlikler hazırladım, boyama sayfaları, şiirler, kodlama çalışmaları hazırlayıp sepetlerinin içine koydum ve onlarda ulaşmış oldular. Bu gün özellikle çok duygulandık biz. Gözyaşlarımızı tutamadık, hem sevinçten hem üzüntüden. Çok memnun oldular, bende onlarla beraber bu yolda olduğum için mutluyum onlarda benimle oldukları için mutlu. Süreci bu şekilde sürdürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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