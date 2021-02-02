Fedakar kadın, hayatını engelli eşine adadı
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Fedakar kadın, hayatını engelli eşine adadı

02.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:31
Fedakar kadın, hayatını engelli eşine adadı

Raziye Alice, üç yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı hale gelen eşi Ali İhsan'ın tüm ihtiyaçlarıyla gece gündüz ilgileniyor.

Raziye Alice, üç yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı hale gelen eşi Ali İhsan'ın tüm ihtiyaçlarıyla gece gündüz ilgileniyor.

Serik ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Raziye ile aynı yaştaki Ali İhsan Alice 18 yıl önce birbirlerini sevince kaçarak evlendi.

Evliliklerini şimdi 12-16 yaş aralığındaki 3 çocukla taçlandıran çiftin mutluluklarına, Ali İhsan Alice'nin 24 Şubat 2018'de çalıştığı akaryakıt istasyonunda motosikletiyle evine giderken geçirdiği trafik kazası gölge düşürdü.

Uzun süren tedavinin ardından taburcu edilen ancak yatağa bağımlı hale gelen Alice ile çocuklarının da desteğiyle eşi Raziye ilgilenmeye başladı.

Sadece başını oynatabilen ve konuşamayan Alice'ye eşi Raziye bebek gibi bakıyor.

Ali İhsan Alice'nin yeme, içme, giyinme gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan fedakar kadın, hayatını adadığı eşine gözü gibi bakıyor.

"Tek duam eşimin iyileşmesi"

Alice, AA muhabirine, hiç konuşamayan eşinin söylenenlere bazen başını sallayarak cevap vermeye çalıştığını söyledi.

Ali İhsan'a bakmak için işten ayrıldığını ifade eden Alice, devletten aldığı yardımlar ve yakınlarının desteğiyle geçimlerini sağladıklarını dile getirdi.

Alice, eşiyle gece gündüz ilgilendiğini, günde birkaç saat uyuyabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tek duam eşimin iyileşmesi ancak doktorların söylediğine göre böyle bir ihtimal yok. Son zamanlarda bize gülüyor, yeri gelince ağlıyor. Akşama kadar bir yere gitsem, geldiğim zaman hemen seviniyor. Maddi olarak sıkıntılarımız var ancak eşimin engelli kalması beni daha çok üzüyor. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Hep yanında oldum. Onun eli, kolu her şeyi oldum. Tüm ihtiyaçlarını severek yerine getiriyorum. Evlenirken birbirimize söz verdiğimiz gibi iyi günde de kötü günde de birlikteyiz. O mutlu olduğunda biz ondan daha çok seviniyoruz. O iyi olduğunda bizim de moralimiz yüksek oluyor. Eşim bizim mutluluğumuz oldu."

Ömrü yettiğince eşine bakmaya devam edeceğini vurgulayan Alice, eşinin mutluluğu için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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