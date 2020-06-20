Fedakar babaya en güzel "Babalar Günü" hediyesi (1)
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Fedakar babaya en güzel "Babalar Günü" hediyesi (1)

Muğla'da, babası Ramazan Korkut'un, okula gidebilmesi için kendi imkanlarıyla eve kadar 4 kilometrelik yol açtırdığı kızı Gamze karne aldı.

20.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:36

Muğla'da, babası Ramazan Korkut'un, okula gidebilmesi için kendi imkanlarıyla eve kadar 4 kilometrelik yol açtırdığı kızı Gamze karne aldı.

Menteşe ilçesinde Şehbal Baydur İlkokulu ve Ortaokulu'nda 2019-2020 eğitim yılı sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temsili karne töreni düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralına uyulan ve herkesin maske taktığı törende, her sınıftan bir öğrenciye karne ve başarı belgeleri öğretmenleri tarafından verildi.

Törende, okula gidebilmesi için babası Ramazan Korkut'un kendi imkanlarıyla 4 kilometre yol açtığı 1-A sınıfı öğrencisi Gamze Korkut da karne ve okuma belgesini sınıf öğretmeni Nükhet Güler'in elinden aldı.

Baba Ramazan Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının eğitim hayatına başladığı dönemde biraz zorluk yaşadıklarını ancak daha sonra bu zorlukların aşıldığını anlattı.

Kızının karne törenine gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Korkut, "Dersleri çok güzel. Okuma ve başarı belgesini aldı. Benim için en büyük Babalar Günü hediyesi buydu. Kızımla gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Öğretmen olmak istiyor. İnşallah başarılı bir öğretmen olur." diye konuştu.

Gamze Korkut da artık okuma yazma bildiğini belirterek, derslerinin hepsinin çok güzel olduğunu, tatilde de ders çalışacağını söyledi.

Yemişendere Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan 48 yaşındaki Ramazan Korkut, 6 yaşındaki kızı Gamze'yi, 1. sınıfa taşımalı eğitimle kaydettirmiş ancak evden mahalleye ulaşan stabilize yolun dar ve bakımsız olması nedeniyle okul servisinin eve ulaşması için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtırmıştı.

Fedakar babaya en güzel 'Babalar Günü' hediyesi (1)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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