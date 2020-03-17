Fedakar baba engelli oğluna "gözü gibi" bakıyor
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Mehmet Türker, Şanlıurfa, Güncel

Fedakar baba engelli oğluna "gözü gibi" bakıyor

Şanlıurfa'da yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Türker, ilerleyen yaşına rağmen doğuştan engelli olan 61 yaşındaki oğlu İsmail Türker'e adeta gözü gibi bakıyor.

17.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:51
Fedakar baba engelli oğluna

Şanlıurfa'da yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Türker, ilerleyen yaşına rağmen doğuştan engelli olan 61 yaşındaki oğlu İsmail Türker'e adeta gözü gibi bakıyor.

Suruç ilçesine bağlı kırsal Küçük Kendirci Mahallesi'nde yaşayan Türker ailesinin 5 çocuğundan en büyüğü olan İsmail, zihinsel engelli olarak dünyaya geldi.

Daha sonra geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini de tamamen kaybeden İsmail'in tedavisi için uzun süre mücadele eden babası, oğlunun tedavi süreçlerinden bir sonuç alamadı.

Yaklaşık 8 ay öncesine kadar engelli oğluna eşiyle birlikte bakan Mehmet Türker, hayat arkadaşının vefat etmesinin ardından oğlunun bütün bakımını kendisi üstlendi.

Oğlunun yemeğinden giyimine tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Türker, evladını hiç yalnız bırakmıyor.

Mehmet Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk göz ağrısı oğlunun zihinsel engelli olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Oğlunun engelli olması nedeniyle çok zorluklarla karşılaştığını anlatan Türker, yaşadığı zorluklara rağmen Allah'a şükretmeye devam ettiğini belirtti.

Oğlunun engellilik durumunun yıldan yıla ilerlediğini kaydeden baba Türker, "İsmail, 1959'da dünyaya geldi. 1962'de askere gittim. Askerden izine geldiğimde herkes İsmail'in zihinsel engelli olduğunu söyledi. Ben de baktığımda İsmail'de zihinsel sorun olduğunu fark ettim. Zaman geçtikçe İsmail'in durumu daha da kötüleşti. Kendi halinde yaşıyor. Zamanında doktorlara götürdüm. Doktor, İsmail'in zihinsel engelinin çaresinin olmadığını söyledi." diye konuştu.

"Bazı insanlar kördür ama aklı vardır, aklıyla yaşıyordur. İsmail'in ne aklı ne de gözü var." diyen Türker, "Çok zorluk çekiyoruz. Buna rağmen çok şükrederim. Allah ne sıkıntı verirse de O'na karşı şükrümü ederim. 3-5 günlük dünya için niye ahiretimi yok edeyim? Bu dünya gelip geçicidir. Öyle insanlar var ki ahiretini düşünmüyor, onlara acırım. Bugün, yarın yolcudur." ifadelerini kullandı.

İsmail'e ayrı bir sevgi beslediğini anlatan Mehmet Türker, şöyle konuştu:

"İsmail'i diğer çocuklarımdan üstün tutuyorum, çünkü ne aklı ne de gözü var. Buna bakım, bakıcı lazım. Biz buna bakmak zorundayız. Bakmazsak yaşayamaz. Dışarı tek başına çıktığında yolunu kaybediyor. Mecburen birinin sürekli yanında durması lazım. İsmail, Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Allah çoğu insana böyle çocuk vermiş. Gözleri kör, aklı noksan, sakat her yerde vardır. Dünyanın kuralı böyledir."

İsmail Türker de babasını çok sevdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Manşet

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