Fedakar anne oğlu için istemişti, başkan aracı teslim etti
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Fedakar anne oğlu için istemişti, başkan aracı teslim etti

Amasya'da 80 yaşındaki fedakar annenin bedensel engelli oğlu için istediği akülü araç, Suluova Belediyesi tarafından karşılandı.

Fedakar anne oğlu için istemişti, başkan aracı teslim etti
22.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:56

Amasya'da 80 yaşındaki fedakar annenin bedensel engelli oğlu için istediği akülü araç, Suluova Belediyesi tarafından karşılandı.

Suluova ilçesinde yaşayan fedakar anne Fatma Günay(80), 42 yıldır görme engelli kızı ve 30 yıldır bedensel engelli oğluna bakıyor. Fatma Günay'ın, oğlu için talep ettiği akülü araba, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok tarafından aileye teslim edildi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, engelli vatandaşa verdiği akülü araba sözünü yerine getirdi. Bir önceki ziyaretinde akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan Şaban Günay'a söz veren Başkan Üçok, Günay'ın akülü arabasını kendi elleriyle teslim etti. Akülü arabasına alışma sürecinde de yardımcı olan Başkan Üçok, yürüme engelli Şaban Günay'ın sevincine şahit olmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Şaban Günay'a verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, insanların yüzünü güldürmenin ve onlarla birlikte olmanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi. Üçok, "Geçtiğimiz Anneler Günü'nde ziyaret ettiğimiz ve bir evladının gören gözü diğer evladının yürüyen ayağı olan ayrıca yılın annesi olarak seçtiğimiz Suluovalı fedakar annemiz Fatma Günay (80), görme engelli kızı Sündüs Günay için yatak ve bedensel engelli oğlu Şaban Günay için akülü araba talebinde bulunmuştu. Daha önce Sündüs kardeşimize yatağını teslim ettik. Şimdi ise İstanbul'da ikamet eden hemşehrimiz Alaattin Çendek kardeşimizin de desteği ile akülü aracımızı Şaban Günay kardeşimize teslim ettik. İnsan yaşamı ve sağlığına önem verdiğimiz gibi engelli kardeşlerimizin de engellerini kaldırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

"Başkanımdan Allah razı olsun"

Belediye Başkanı Fatih Üçok'un ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade eden fedakar anne Fatma Günay ise, "Başkanım ziyaretiyle beni ve evlatlarımı çok sevindirdi. Kızıma baza yatak ve oğluma akülü arabasını teslim etti. Yaşım ilerlediği için onların bakımı için çok zorlanıyordum. Başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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