Fedakar Anne, 30 Yıldır Engelli 2 Çocuğuna El Ayak Oluyor

Van'da kas hastası engelli iki çocuğunu büyüten 58 yaşındaki fedakar anne, ömrünü ise evlatlarının bakımına adadı.

2 ÇOCUĞU HAVALE GEÇİRDİKTEN SONRA KAS HASTASI OLDU

Tuşba ilçesinde yaşayan kas hastası engelli iki çocuğuna yıllardır bıkmadan bakan Halime Batur, fedakarlığıyla tüm annelere örnek oldu. Halime ve Mehmet Batur çiftinin 30 yaşında olan Nilifer ve 25 yaşındaki Rıdvan isimli çocukları, küçük yaşlarda geçirdikleri havale ile rahatsızlandı. Daha sonra gittikleri hastanede kas hastası teşhisi konulan çocukların ikisi de zamanla bedensel engelli hale geldi.

FEDAKAR ANNE, 30 YILDIR BIKMADAN ÇOCUKLARINA BAKIYOR

Anne Batur, hastalıktan dolayı hiçbir hareket kabiliyeti bulunmayan çocuklarına kendi ömründen ve yaşantısından feragat ederek büyük imkansızlıklar içinde bebek gibi bakıyor. Engelli çocuklarının bakımını yıllardır şefkat ve özenle yapan anne Batur, bebek gibi baktığı Nilifer ve Rıdvan ile yıllardır hayata tutunmaya çalışıyor.

" HASTA OLMAMA RAĞMEN ÇOCUKLARIMA BAKIYORUM"

Anne Batur, hayatını yıllardır yatağa bağımlı çocuklarına adadığını belirtti. Son günlerde babası hasta olmasına rağmen çocuklarını bırakıp ziyaretine gidemediğini anlatan Batur, "İki engelli çocuğum var. Bu çocukların eli de ayağı da benim. Gerçekten çok zor, hasta olmama rağmen bu çocuklara bakmaya çalışıyorum. Anne şefkatinden dolayı çocuklarımı çok seviyorum.

Çocuklarımın elleri ve ayakları yok. Onlar için sadece ben varım. Hiçbir yere gitmedim, çocuklarım için her zaman evdeyim. Babam hasta olmasına rağmen çocuklarımdan dolayı bir türlü ziyaretine gidemedim. Ben de gidip gezmek isterdim ama hasta çocuklarımı yalnız bırakıp hiçbir yere gidemezdim" dedi.

"SABAH UYANIR UYANMAZ AKLIMDALAR"

Sabah uyandığında ilk işinin çocuklarının bakımını özenle yapmak olduğunu dile getiren Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarım her zaman yerde. Bu yüzden anne yüreği dayanamıyor. Sabah uyandığım gibi ellerini, ayaklarını yıkıyorum, dişlerini fırçalayıp, yataklarını değiştiriyorum. Daha sonra onlara kahvaltı hazırlıyorum. Akşam hiç uyumadan hep çocuklarımın yanındayım. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve Tuşba Belediyesinden razı olsun. Bizlere tekerlekli sandalye verdi ve maaş bağladı."

FEDAKAR ANNE "YILIN ANNESİ" SEÇİLDİ

Bıkmadan ve usanmadan çocuklarına baktığını aktaran anne Batur, annelerin çocuklarına her zaman sevgi ve şefkat göstermesi gerektiğini tavsiye etti. Annesini ve babasını çok sevdiğini söyleyen kas hastası Rıdvan Batur ise, annesinin kendisine çok iyi baktığını dile getirdi.

İki engelli çocuğa büyük fedakarlıkla bakarak diğer annelere örnek olan Batur, Van'da 'Yılın Annesi' ödülüne layık görüldü.