Fedakar anne, evinde yaptığı ekmekleri satarak kızlarını okutuyor

07.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:00

İzmir'de evinde yaptığı ekmekleri satarak üniversitede okuyan iki kızının eğitim masraflarını karşılayan Sibel Duruer, fedakarlığıyla takdir topluyor.

Kızları Kardelen ve Tutku'nun birer yıl ara ile İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesini kazanmalarının ardından 4 yıl önce Urla'ya yerleşen Duruer Ailesi zaman içinde ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı.

Emekli olan eşine destek olmak isteyen 45 yaşındaki Sibel Duruer, ilçede 182 kadının üye olduğu Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile tanıştı.

Daha önce hiç çalışmayan Duruer, kızlarını okutabilmek için 2 yıl önce anneannesinden öğrendiği köy ekmeği tariflerini evinde yapmaya başladı.

Yaptığı ekmekleri ilk zamanlarda kooperatif aracılığıyla satan Duruer'in ünü kısa sürede ilçe sınırlarını aştı.

"Sibel'in Ekmekleri" adlı sosyal medya hesabı aracılığıyla ürünleri Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da bazı kentlere kargo ile göndermeye başlayan Duruer, kazandığı paranın tamamını kızlarının eğitimi için harcıyor.

Fedakar anne, gününü evinin mutfağında karakılçık unundan soğuk maya ile yaptığı geleneksel köy ekmeklerini pişirmekle geçiriyor.

"Ben de diplomamı almış gibi hissedeceğim"

Sibel Duruer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle üniversite okuyamadığını, çocuklarının da aynı şeyi yaşamamasını arzuladığını söyledi.

Günde en az 25 ekmek pişirdiğini, sürekli ekmek yapmanın kendisini çok yorduğunu ancak yıl sonunda kızları sınıflarını geçtiğinde tüm yorgunluğunun geçtiğini anlatan Duruer, şunları kaydetti:

"Her kadın fedakardır, hep çocukları ve eşleri için yaşar. Kadın özverilidir, kendi rahatına bakmaz. Ben bir anne olarak kızlarıma örnek olmak istiyorum. Ben bir kadının evinde bir şeyler yaparak çocuklarını okutabileceğini göstermek istiyorum. Birçok arkadaşım da beni görerek ev ekonomilerine destek olmaya başladı. Bu beni ayrıca mutlu ediyor. Benim hayatta en mutlu olduğum zaman ise kızlarımın mezun olduğu an olacak. Onlar diplomasını aldıkları an ben de diplomamı almış gibi hissedeceğim."

Annesinin ekmeğini geliştirmek istiyor

İYTE Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Tutku Çiçek Duruer, annesinin kahramanı olduğunu belirterek, "Ben annemin yaptığı bu ekmeğin lif oranını artırıp su oranını azaltarak bağırsaktaki emilim oranını artırmayı hedefliyorum. Yüksek lisansımda annemin yaptığı ekmek ile ilgili çalışmalar yapmak istiyorum." diye konuştu.

Aynı üniversitenin makina mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen İpek Duruer de her konuda annesini örnek aldığını ifade ederek, "Annem bizim için hep fedakarlık yapıyor. Çok sabırlı bir kadın mesala. Ekmeklerini yaparken saatlerce hiç mutfaktan çıkmıyor. Bizim annemize vereceğimiz en büyük hediye ise diplomalarımız. O olmasa ben de kardeşim de okuyamazdık." dedi.

Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sibel Uyar da Duruer'in çocuklarını okutabilmek için yaptığı özverinin tüm kadınlara örnek olduğunu dile getirerek ilçede çok sayıda kadının evini geçindirmek, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için ekmek gibi ürünleri yapıp internet üzerinden pazarlamaya başladığını söyledi.

Kaynak: AA