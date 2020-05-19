Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor - ESKİŞEHİR
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Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de fedakarca görevlerini sürdüren 112 personeli, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için İl Ambulans Servisi Başhekimliğince oluşturulan "dezenfeksiyon bariyeri"ni kullanıyor.

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan
19.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:04

Eskişehir'de fedakarca görevlerini sürdüren 112 personeli, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için İl Ambulans Servisi Başhekimliğince oluşturulan "dezenfeksiyon bariyeri"ni kullanıyor.

Eskişehir 112 Komuta Merkezi tarafından Kovid-19 vakalarına yönlendirilen ekipler, tulum, eldiven ve maskelerini takıp olay yerine gidiyor. Hastaya yapılan müdahalenin ardından İl 112 Ambulans Servisi Komuta Merkezi'ne dönen ekipler, kendileri için oluşturulan kontamine personel alanına geliyor. Dezenfeksiyon bariyeri kuralları kapsamında ambulanstan iner inmez malzemeleri ve çekmeceleri açan ekip, müdahale sırasında kullandıkları tulum, maske ve eldivenleri de çıkartarak tıbbı atık torbasına yerleştiriyor. Kontemine personel alanından çıkan sağlıkçılar, dinlenmeye çekiliyor. Bundan sonra lojistik birimi personeli, ambulansın içini bakteri ve virüslere karşı özel dezenfeksiyon solüsyonuyla temizleyerek aracı farklı vakalara hazır hale getiriyor.

Dezenfeksiyon bariyeri çerçevesinde kişisel bakım kuralları da uygulanmaya başlandı. En az iki saatte bir ellerinin yıkanması istenen 112 personelinin istasyonda kullandığı elbiseleri ile nöbette giydiği kıyafetin de farklı olması sağlandı. Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimliğinin uyguladığı önlemler sayesinde hiçbir 112 personelinde bugüne kadar Kovid-19 pozitif vakasına rastlanmadı.

"Kent genelinde 35 acil sağlık istasyonumuz var"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Bilge'nin desteğiyle hiçbir zaman kişisel koruyu ekipman konusunda zorluk yaşamadıklarını söyledi. Bununla ilgili bir takip programları olduğunu belirten Pala, şöyle devam etti:

"Kişisel koruyucu ekipmanlarımızın durumunu takip ediyoruz. Kovid-19 olası ve Kovid-19 pozitif vakalara müdahale etmek üzere kentte görev yapmak üzere ekipler oluşturduk. Kent genelinde 35 acil sağlık istasyonumuz var. İstasyonlardaki personelimizin olası Kovid ya da Kovid vakalarıyla karşılaşma olasılığına karşı tüm eğitimleri gözden geçirildi. Uzaktan eğitim modeliyle sürekli güncel durumda bilgilendirildiler."

"Ekipler her vakadan sonra makineli dezenfeksiyonla korunuyor"

Pala, tüm 112 personelin Kovid-19'dan korunması için dezenfeksiyon bariyeri adını verdikleri önlemleri oluşturduklarına değinerek bu kapsamda dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığını vurguladı. Dezenfeksiyon bariyerinin öncelikle kişisel temizlikten başladığını aktaran Pala, "İstasyonlarımızda el yıkama çizelgemiz var. En az iki saatte bir elinizi yıkamak zorundasınız. Bunun haricinde de her gittiğiniz vakadan sonra mutlaka elinizi yıkamalısınız. Böylece önce kişisel dezenfeksiyon bariyeri oluşturuluyor." dedi.

Dr. Pala, ikinci olarak istasyonda giyilen giysi ile nöbette giyilenin farklı olmasını sağladıklarını, yedek nöbet kıyafetleri temin ettiklerini bildirdi.

Kovid-19 olası vakayla kişisel koruyucu ekipman olmaksızın temas edildiği takdirde, 112 Komuta Merkezi'ndeki kontamine personel alanına gelinerek tüm giysilerin değiştirilmesini zorunlu tuttuklarına dikkati çeken Pala, "Ekiplerimiz her vakadan sonra düzenli olarak makineli dezenfeksiyonla korunuyor. Böylece hem istasyonlarımızda hem de ambulanslarımızda hem de Komuta Kontrol Merkezi'nde dezenfeksiyon bariyeri oluşturduk. Bu sayede 112'deki arkadaşlarımızın Kovid-19 pandemisinden en az şekilde etkilenmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Salgın bitti." söylemine kadar kadar aynı ciddiyetle ve tedbirlere riayet ederek çalışacaklarını sözlerine ekledi.

"60 günde 1800 dezenfeksiyon işlemi yaptık"

İl Ambulans Servisi Lojistik Birimi sorumlusu Okan Gergin de 7 gün 24 saat esasıyla çalışan tüm ekiplerin dezenfeksiyon işlemlerini nöbetçi personelle gerçekleştirdiklerini belirtti. 112 ekibi Komuta Merkezi'ne geldikten sonra ambulansı teslim aldıklarını anlatan Gergin, şunları kaydetti:

"Ekipler, kontamine alan kıyafet değişim bölümünde elbiselerini değiştiriyor. Bulaş riski bulunan elbiseleri tıbbi atık poşetini koyup ağzını kapatıyor. Temiz kıyafetlerini giyiyor. Ambulansın içine 15 dakika boyunca solüsyon püskürtülüyor. Bunun ardından araç 15 dakika daha kapalı kalıyor. Yarım saat sonra havalandırma süreci başlıyor. Bu işlem, normal bir zamanda ambulanslara bir aylık koruyuculuk sağlıyor ancak pandemi sürecinden olduğumuzdan bu işlemi her gün ve her vakadan sonra gerçekleştiriyoruz. 60 günlük sürede yaklaşık 1800 kez dezenfeksiyon işlemi yaptık. Bu sayede hiçbir personelimize Kovid-19 pozitif teşhisi konulmadı."

Servisin Kovid-19 ekibinde paramedik olarak görev alan Eda Kale ise Komuta Merkezi tarafından Kovid-19 pozitif olasılığı bulunduğu değerlendirilen vakalara donanımlı olarak müdahalede bulundukları bilgisini verdi.

Vakaya ulaşmadan önce tulum, eldiven ve maskeyi belli bir sıralamaya göre giydiklerini dile getiren Kale, "Çok dikkat ediyoruz ve hassas davranıyoruz. Bundan dolayı çok şükür çalışanlarımızda Kovid-19 pozitif vakası olmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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