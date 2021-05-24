Fed yetkilisi, dijital para birimi araştırmalarını hızlandırdıklarını söyledi
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Fed yetkilisi, dijital para birimi araştırmalarını hızlandırdıklarını söyledi

Fed yetkilisi, dijital para birimi araştırmalarını hızlandırdıklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Fed'in merkez bankası dijital para birimi araştırmalarını hızlandırdığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Fed'in merkez bankası dijital para birimi araştırmalarını hızlandırdığını bildirdi.

Brainard, CoinDesk tarafından düzenlenen bir video konferans etkinliğinde, merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknolojinin ABD ödeme sisteminde "dramatik" bir değişime neden olduğuna dikkati çeken Brainard, salgının temassız işlemlere geçişi hızlandırdığını ve güvenli, zamanlı ve düşük maliyetli ödemelere erişimin önemini gösterdiğini kaydetti.

Brainard, Fed'in merkez bankası dijital para birimi araştırmalarını hızlandırdığını bildirdi.

"ABD'nin masada olması hayati önem taşıyor"

Fed'in nakit de dahil olmak üzere güvenilir ödeme araçlarına erişimi sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayan Brainard, bu taahhüdün bir parçası olarak hanehalklarının ve işletmelerin ihtiyaç ve tercihlerinin zaman içinde dijital ödemelere ne ölçüde daha fazla geçiş yapabileceğinin araştırılması gerektiğini aktardı.

Brainard, merkez bankası dijital para biriminin uygulamaya konulmasının ABD'de perakende ödemelerde inovasyon ve rekabet için önemli bir temel sağlayabileceğini kaydetti.

Merkez bankası dijital para biriminin çıkarılması ve sınır ötesi ödemelerde kullanılmasının dünya çapında önemli etkileri olabileceğine işaret eden Brainard, sınır ötesi ödemelerde dijital para birimlerinin öne çıkma potansiyeli ve doların rezerv para birimi rolü göz önüne alındığında ABD'nin, sınır ötesi standartların geliştirilmesinde masada olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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