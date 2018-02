Fed Yetkililerinden Açıklamalar

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden New York Fed Başkanı William Dudley ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, New York'ta düzenlenen bir toplantıda, Fed'in varlık alımları ve faiz oranları hakkında açıklama yaptı.

Rosengren, konuşmasında, Fed'in gelecekte büyük ölçekli varlık alımlarına ihtiyaç duymaya devam edeceğini söyledi.

ABD'deki üretkenlik ve iş gücündeki büyümenin yavaş olmasına işaret eden Rosengren, ülkede reel faiz oranlarının belli bir süre daha düşük kalmaya devam etmesinin olası olduğunu ifade etti.

Rosengren, hemen hemen tüm ekonomik gerileme dönemlerinde Fed'in nominal faiz oranlarını yüzde 2,8 puanın üzerinde düşürmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

New York Fed Başkanı Dudley ise kısa dönem faizlerin araç olarak kullanılamadığı durumlarda büyük ölçekli varlık alımlarının faydalı olduğunu söyledi.

Dudley, artan bütçe açıklarının gelecekte Fed'in faaliyetlerini zorlayacağına işaret ederken, mali politikalarla da ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik gerileme dönemlerinde artan siyasi baskılar ve belirsizlikler nedeniyle mali politikalara bağlı kalmanın zorluğuna dikkati çeken Dudley, Fed'in bu tür zamanlarda mali politika araçlarını daha az kullanması gerektiğini kaydetti.