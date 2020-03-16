Fed, yangını söndüremedi Fed'in Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için ikinci kez sürpriz faiz indirimine gitmesi, piyasaların ateşini söndüremedi.

Fed'in Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için ikinci kez sürpriz faiz indirimine gitmesi, piyasaların ateşini söndüremedi. S&P 500 endeksinin açılışta yüzde 8 düşmesiyle devre kesici uygulaması devreye girdi. Dow Jones yüzde 12 ile 1987'den bu yana en sert düşüşü kaydetti.