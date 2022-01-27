Fed "yakında" faiz artıracak - Haberler
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Fed "yakında" faiz artıracak

Deutsche Welle - Güncel
Fed

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Ancak Fed, yüksek enflasyon ve istihdamdaki düzelme nedeniyle "yakında" faizleri artıracağını açıkladı.ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi de politika faizinin sabit tutulacağı yönündeydi.

Ancak Fed, faizlerin yüksek enflasyon seviyeleri ve istihdamdaki düzelme sebebiyle "yakında" artırılacağını duyurdu. Açıklanan karar metninde, "yüzde 2'nin bir hayli üzerindeki enflasyon ve güçlü istihdam piyasasıyla birlikte" Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faizlerin "yakında" artırılmasının uygun olacağını öngördüğü ifade edildi.

Fed, faizlerin artırılacağı tarihi açıklamadı ancak ekonomistler bu hamlenin Mart ayında gelebileceği görüşünde.

ABD Merkez Bankası, pandeminin başından beri faiz artırmadı.

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Deutsche Welle - Güncel

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