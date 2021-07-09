Fed: Yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskler arttı
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Fed: Yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskler arttı

Fed: Yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskler arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin ABD ekonomisinde hissedilmeye devam ettiğini belirterek, yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin ABD ekonomisinde hissedilmeye devam ettiğini belirterek, yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığını bildirdi.

Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarıyıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, 2021'in ilk yarısında aşılamadaki ilerlemenin ekonominin yeniden normalleşmesine ve destekleyici para ve maliye politikasıyla güçlü bir ekonomik büyümeye yol açtığı aktarıldı.

Kovid-19 salgınının etkilerinin ABD ekonomisinde hissedilmeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, istihdamın salgın öncesi seviyelerin oldukça altında kaldığı kaydedildi.

Raporda, yılın ilk yarısında Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini sıfıra yakın tuttuğu ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için tahvil alımlarına devam ettiği anımsatılarak, bu önlemlerin Komitenin faiz oranları ve Fed'in bilançosu hakkındaki yönlendirmesiyle para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü desteğini devam ettirmesini sağlamaya yardımcı olacağı belirtildi.

Gelecek toplantılarda hedefler doğrultusundaki ilerleme değerlendirilmeye devam edilecek

Enflasyona ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, tedarik zinciri darboğazları yaşanan ürünlerin fiyatlarının uzayan ama hala geçici olan enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığı kaydedildi.

Raporda, ankete dayalı ve piyasa bazlı uzun vadeli enflasyon beklentileri ölçümlerinin geçen yılın sonundan bu yana arttığına işaret edilerek, bazı finansal kırılganlıklar artarken finansal sistemin merkezinde yer alan kurumların dirençli kalmaya devam ettiği belirtildi.

Fed'in varlık alım programına ilişkin gelecek toplantılarda Komitenin hedefler doğrultusundaki ilerlemeyi değerlendirmeye devam edeceği belirtilerek, yakın vadede enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı aktarıldı.

Raporda, Komitenin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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Fed: Yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskler arttı - Haberler Ekonomi
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