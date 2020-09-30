Fed / Williams: Toparlanma çoklarının umduğundan iyi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fed / Williams: Toparlanma çoklarının umduğundan iyi

30.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:39
Fed / Williams: Toparlanma çoklarının umduğundan iyi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Başkanı John Williams, Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden ekonomik toparlanmanın, birçok kişinin beklentesinden de iyi geliştiğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Başkanı John Williams, Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden ekonomik toparlanmanın, birçok kişinin beklentesinden de iyi geliştiğini vurguladı.

Sağlık krizinin çözümlenme sürecindeki gelişmelerin aynı zamanda ekonominin gelişmesindeki temponun da belirleyicisi olacağının altını çizen Williams, buna karşılık ekonomik aktivite ve işsizlik bağlamında pandemi öncesi düzeylere ulaşmanın üç yıl alacağını vurguladı.

Williams ayrıca, borçluluktaki mevcut yüksek düzeylerin ise bu aşamada ekonomi için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.Williams daha önce yaptığı bir açıklamada da, Fed'in hazine piyasasını sabit tutmaya yönelik önlemleri iyileştirmesi gerektiğini belirtti.ABD Hazine Piyasaları Konferansı'nda konuşan Williams, hazine piyasalarının, gelecekte ortaya çıkabilecek benzer bir kriz ile başedebilmek için "daha dirençli" olmaları gerektiği uyarısı da yaptı ve ekledi:

"Kriz sonrası reformlar gibi, bu, hangi değişikliklerin finansal sistemi gelecekteki şoklara karşı güçlendirmeye yardımcı olacağı konusunda derinlemesine düşünmek için bir fırsat."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Seda Sayan Cem Yılmaz Türkan Şoray
Spor Sörloth Ryan Babel Fatih Terim Gökhan Gönül Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk İntihar Futbolcu Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fed / Williams: Toparlanma çoklarının umduğundan iyi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 13:43:38. #1.14#
title