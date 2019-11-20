Fed / Williams: Faizleri belirlerken esnek yaklaşım gerekir

20.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:59

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda bağlı olacakları herhangi bir patika çizmediğine dikkat çekerek, faizleri belirlerken erken yaklaşım gerektiğini vurguladı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Williams, bu yıl yaptıkları üç faiz indiriminin ardından, bu aşamada faizleri sabit tutma konusunda kendisi ve Fed'deki akadaşlarının rahat olduklarını belirtti.

Washington'daki bir sermaye piyasaları konferansında, Fed'in belirlediği faiz oranının ABD ekonomisi için uygun düzeyde olduğunu söyleyen Williams, "Bence para politikamız doğru yerde" dedi ve ekledi: "Ekonomimiz de olmasını istediğimiz yerde bulunuyor. Enflasyon hala hedefin altında iken global görünümde hala düşüşler görmekte olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle bazı aşağı yönlü riskler gözlemliyorum."

Nasıl bir gelişmenin Fed'in faiz indirimlerine ara verme kararını yeniden değerlendirmesine yol açacağının sorulduğu Willams, "Fed için tek bir veriye aşırı tepki vermemek, trendleri takip etmek önemli" dedi.

Kaynak: DHA