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Fed / Williams: Faizleri belirlerken esnek yaklaşım gerekir

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda bağlı olacakları herhangi bir patika çizmediğine dikkat çekerek, faizleri belirlerken erken yaklaşım gerektiğini vurguladı.

20.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:59
Fed / Williams: Faizleri belirlerken esnek yaklaşım gerekir

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda bağlı olacakları herhangi bir patika çizmediğine dikkat çekerek, faizleri belirlerken erken yaklaşım gerektiğini vurguladı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Williams, bu yıl yaptıkları üç faiz indiriminin ardından, bu aşamada faizleri sabit tutma konusunda kendisi ve Fed'deki akadaşlarının rahat olduklarını belirtti.

Washington'daki bir sermaye piyasaları konferansında, Fed'in belirlediği faiz oranının ABD ekonomisi için uygun düzeyde olduğunu söyleyen Williams, "Bence para politikamız doğru yerde" dedi ve ekledi: "Ekonomimiz de olmasını istediğimiz yerde bulunuyor. Enflasyon hala hedefin altında iken global görünümde hala  düşüşler görmekte olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle bazı aşağı yönlü  riskler gözlemliyorum."

Nasıl bir gelişmenin Fed'in faiz indirimlerine ara verme kararını yeniden değerlendirmesine yol açacağının sorulduğu Willams, "Fed için  tek bir veriye aşırı tepki vermemek, trendleri takip etmek önemli" dedi.


Kaynak: DHA
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