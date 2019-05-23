Fed / Williams: Faizler Dengeye Yakın Düzeylerde

New York Merkez Bankası (Fed) Başkanı John Williams, faizlerin bulunduğu düzeyi "dengeye yakın düzeylerde" diye nitelendirdi.

İsviçre'deki bir toplantıdaki konuşmasında, "Fed'in faizleri herhangi bir yöne doğru hareket ettirmesi için güçlü bir argüman görmüyorum" diyen Williams, para politikasının ekonomide neler olup bittiğini değerlendirme konusunda iyi bir noktada olduğunu ifade etti.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2.0'nin hemen üzerinde büyümesini ve işsizliğin de yüzde 3.6 olacağını öngördüğünü belirten Williams, enflasyonun daha yukarı gittiğini görmek istediğini de ekledi.

Fiyat baskılarındaki zayıflığın geçici olup olmadığı konusunda emin olmadığını da belirten Williams, "Yüzde 2.0 enflasyon hedefinin sürdürülebilir şekilde başarılacağına inanıyorum" dedi.

Williams, ABD ekonomisindeki güçlü büyümenin süreceğine olan inancını koruduğunu vurguladı. - İstanbul

Kaynak: DHA