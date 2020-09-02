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Fed, ülke ekonomisinin nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Ağustos 2020 sayısını yayımladı...

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetin çoğu bölgede arttığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önceki seviyelerin oldukça altında kaldığını belirterek, genel görünümün ılımlı şekilde iyimser olduğunu bildirdi.

Fed, ülke ekonomisinin nabzını tutan
02.09.2020 22:51 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:54

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetin çoğu bölgede arttığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önceki seviyelerin oldukça altında kaldığını belirterek, genel görünümün ılımlı şekilde iyimser olduğunu bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Ağustos 2020 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyete ilişkin "Çoğu bölgede ekonomik faaliyet arttı ama kazançlar genellikle ılımlıydı ve faaliyet Kovid-19 salgınından önceki seviyelerin oldukça altında kaldı." değerlendirmesine yer verildi.

Tüketici harcamaları artışını sürdürdü

Raporda, birçok bölgede imalatın arttığına işaret edilerek, güçlü araç satışları, turizm ve perakende sektörlerindeki bazı iyileşmelerle tüketici harcamalarının artmaya devam ettiği belirtildi.

Birçok bölgede ekonomik büyüme hızının yavaşladığı kaydedilen raporda, toplam harcamanın da hala salgın öncesi seviyelerin çok altında kaldığı aktarıldı.

Raporda, konut satışlarının oldukça arttığı, bankacılık sektöründe ise konut kredilerinin öncülüğünde genel kredi talebinin bir miktar arttığı ifade edildi.

İstihdam genel olarak arttı

Fed'in raporunda, "Görüşülen kişiler arasında genel görünüm ılımlı bir şekilde iyimser olduğu halde birkaç bölge biraz karamsarlığa işaret etti." ifadesi kullanıldı.

Kovid-19 salgınına bağlı belirsizlik ve oynaklığın devam ettiğine işaret edilen raporda, bunların tüketici ve işletme faaliyetleri üzerinde olumsuz etkisinin olduğu aktarıldı.

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, istihdamın bölgelerde genel olarak arttığı kaydedildi. Raporda, bazı bölgelerin özellikle hizmet sektöründe istihdam büyümesinin yavaşladığını ve istihdamdaki oynaklığın arttığını bildirdiği aktarıldı.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından dikkate alınıyor. FOMC'nin gelecek toplantısının 15-16 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

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