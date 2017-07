Fed Tutanakları Yayınlandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin bilanço küçültmeye tam olarak ne zaman başlayacakları konusunda anlaşmaya varamadığını ortaya koydu.



Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 13-14 Haziran'da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.





FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,25'e yükseltme kararı aldığı toplantının tutanaklarında, bankanın bilançosunu küçültmeye yönelik sinyaller dikkati çekti.





"Birkaç FOMC üyesi, bilançoyu küçültme sürecine bir iki ay içinde başlanmasını tercih etti" ifadesinin yer aldığı tutanaklarda, Fed'in son dönemdeki mesajlarının piyasaları bu adıma hazırladığı vurgulandı.





Öte yandan, tutanaklara göre, bazı FOMC üyeleri ise bilanço küçültme sürecinin, ekonomik görünüm ve enflasyonu daha iyi değerlendirmek amacıyla birkaç ay daha ertelenmesinden yana görüş bildirdi.



Her yıl 8 kez toplanan FOMC'nin bu yıl 25-26 Temmuz, 19-20 Eylül, 31 Ekim-1 Kasım ve 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak dört toplantısı daha bulunuyor.



Analistler, Fed'in 4,5 trilyonluk bilançosunu görüş ayrılıklarına rağmen eylül toplantısında küçültmeye başlama olasılığının yüksek olduğunu düşünüyor.



Faiz artış hızında da görüş ayrılığı yaşandı





FOMC'nin haziran toplantısına ilişkin tutanakları, Fed yetkililerinin sıkılaştırmanın hızı konusunda da görüş ayrılığı yaşadığını yansıttı.





Tutanak metninde şu ifadelere yer verildi:





"Üyeler genel olarak kademeli faiz artırımlarına devam edilmesine yönelik desteklerini yineledi. Birkaç üye, faiz oranının gelecek yıllarda haziran ayı ekonomik projeksiyonları doğrultusunda artırılmasının enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefi civarında istikrar kazanmasına yardım edeceğine yönelik güvenlerini dile getirdi. Diğer taraftan, haziranda faiz artışını destekleyen birkaç üye son ekonomik projeksiyonların işaret ettiği hızda faiz artırılmasına çok sıcak bakmadıklarını belirtti."





Bununla birlikte, FOMC üyelerinin çoğunun enflasyonda son aylarda yaşanan zayıflamanın geçici olduğu konusunda hemfikir olduğunu gösteren tutanaklarda şunlar kaydedildi:



"FOMC üyeleri, beklenmedik derecede düşük gelen son veriler ışığında yıllık enflasyonun kısa vadede yüzde 2'nin altında kalacağını öngördü. Buna karşın, üyeler enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefi civarında istikrar kazanacağına karar verdi."



FOMC'nin bir sonraki toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde başkent Washington'da düzenlenecek. Piyasalar, ardından basın konferansı veya ekonomik projeksiyon güncellemesi yapılmayacak bu toplantının "olaysız" geçmesini bekliyor.