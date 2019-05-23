Fed Tutanakları: Para Politikasında Sabırlı Yaklaşıma Devam

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika belirleyicileri, para politikasının belirlenmesinde benimsenen mevcut "sabırlı yaklaşım"ın bir süre daha sürdürülmesini kararlaştırdılar.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yaptığı ve faizleri beklendiği gibi değiştirmediği toplantının tutanaklarına göre, yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 aralığındaki politika faizinin "değiştirilmesine gerek olmadığı ve sabırlı yaklaşımın bir süre daha sürdürülmesinin uygun olduğu" yönünde karar alındı.

Tutanaklara göre, son dönemdeki zayıf enflasyon "birçok katılımcı tarafından geçici" olarak görülürken, finansal piyasalara ve küresel ekonomiye yönelik riskler yatışmış görünüyor.

Tutanaklarda, "Düşük enflasyon beklentileri Fed'in yüzde 2.0 enflasyon hedefini tutturmasını zorlaştırabilir" denildi.

Fed'in gelecekteki bir ekonomik gerileme ile mücadele etmek için bilançosunu en iyi şekilde nasıl yapılandırabileceğini araştırdığını gösteren tutanaklara göre, bilanço daraltma konusunda herhangi bir karar verilmedi. - İstanbul

Kaynak: DHA