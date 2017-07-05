Fed Tutanakları Öncesi Hisseler ve Döviz Yükselişte (2)

– ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak olan toplantı tutanakları öncesinde dolar 3.58 lirayı da aştı.



Djviz piyasalarında dolar 3.5809 liraya kadar yükselirken, euro da parite etkisiyle 4.0683 lira ile 4.07 lira sınırına yaklaştı.



Borsa İstanbul Endeksi (BİST 100), dünkü kapanışa göre yüzde 0.09 yükselişle yeni güne 101 bin 296 puanlık yeni rekor düzeyden başladı.



Açılıştan sonra BİSt 100'ün kazanımları devam etti ve endeks 101 bin 393 puanlık yeni rekor düzeye kadar yükseldi.



BİST 100 Endeksi Salı günü 101 bin 220 puan ile gün içi rekoru ve 101 bin 208 puan ile kapanış rekoru kırdı.



Borsa İstanbul'da yeni rekor…



İş Yatırım'ın "Borsa İstanbul'da yeni rekor…" başlıklı günlük piyasa raporunda, "Dünya piyasalarında yukarı yönlü dalgalı seyir devam ediyor. Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesinde başarılı olması üzerine bu sabah Asya piyasalarında hafif satıcılı bir hava görülüyor. Ancak altın, yen gibi emin varlık fiyatlamaları jeopolitik risklerdeki artış nedeniyle küresel risk iştahında bir bozulmaya işaret etmiyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:



"Borsa İstanbul dünya piyasalarından bağımsız yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. BİST-100 endeksi Salı günü banka hisselerinin öndeliğinde yüzde 0.7 yükselerek 101.208 puanla yeni bir rekor kırdı. İhracatın güçlü seyri otomotiv ve demir çelik gibi ana sektörlerde iç talepte görülen daralmanın moral bozmasını engelledi... Yurtiçinde önemli bir veri akışının olmadığı günde yatırımcılar uluslararası piyasalardaki gelişmelere odaklanacaklar. Bugün Türkiye piyasaları kapandıktan sonra açıklanacak olan FOMC (ABD Merkez Bankası / Fed) tutanaklarında ve Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinde Türkiye varlıklarına yönelik ilgiyi bozacak negatif bir sürpriz beklenmiyor." - İstanbul