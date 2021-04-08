Fed tutanakları: Ekonomide toparlanma aşılamalara bağlı
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Fed tutanakları: Ekonomide toparlanma aşılamalara bağlı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Fed tutanakları: Ekonomide toparlanma aşılamalara bağlı

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve Guvernörler Kurulu'nun ortak toplantısının tutanaklarında, ABD ekonomisindeki toparlanmanın, Covid-19'a karşı yürütülen aşılamaların hızına bağlı olduğuna dikkat çekildi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve Guvernörler Kurulu'nun ortak toplantısının tutanaklarında, ABD ekonomisindeki toparlanmanın, Covid-19'a karşı yürütülen aşılamaların hızına bağlı olduğuna dikkat çekildi.

Pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmasına karşın, son zamanlarda ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinin yükseldiğine işaret edilen tutanaklarda, komite üyelerinin, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturduğu konusunda fikir birliği içinde olduklarının da altı çizildi.

Fed yetkilileri pandemi kaynaklı riskler konusunda temkinli kalmaya devam ederken, toparlanma daha güçlü/sağlam olana kadar ekonomiyi desteklemeye kararlı olduklarını vurguladılar. Bu amaçla maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için tüm araçlarının kullanılacağı belirtilen tutanaklarda, komite üyelerinin gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecekleri ve para politikasının duruşunu uygun şekilde değiştirmeye hazır olacakları konusunda anlaştıkları da belirtildi.Tutanaklar göre "Katılımcılar, koşullar merkez bankasının ekonomiye verdiği mevcut desteği azaltmayı düşündürtecek kadar iyileşmeden önce bunun muhtemelen biraz zaman alacağına" dikkat çektiler.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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