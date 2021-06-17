Fed sonrası altın fiyatları sert düştü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle altın fiyatları sert düştü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle altın fiyatları sert düştü.

Fed öncesinde 1,850 doların üzerinde olan altının ons fiyatı, 8 Ocak'tan bu yana gerçekleşen en sert düşüşle 1,809 dolara kadar indikten sonra, 1,810 doların üzerine toparlandı.

Stoklardaki düşüş ve talepteki toparlanmanın etkisiyle, spot piyasalarda 32 aydan sonra ilk kez 74 doları gören Brent petrolün varil fiyatı hafif geri çekilerek 73 dolar ve 71.72 dolara kadar çıkan Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da bu düzeylere yakın yatay hareket ediyor.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 11 Haziran'da biten haftada 7.4 milyon varil düşüşle 466.7 milyon varile geriledi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 8.5 milyon varil birden azaldı.Financial Times'ın Vitol, Glencore Trafigura ve Goldman Sachs üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlediği Emtia Piyasaları Küresel Zirvesi'ndeki konuşmalarda, petrolün yakın zamanda 2014 yılından bu yana ilk kez 100 doları görebileceğine dikkat çektiler.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.23 artışla 73.23 dolar,Batı Teksas yüzde 0.38 artışla 71.12 dolar,altın yüzde 0.07 artışla 1,812.56 dolar,gümüş yüzde 0.02 düşüşle 26.97 dolar,bakır yüzde 0.73 artışla 9,630.00 dolar,platin yüzde 0.16 artışla 1,125.68 dolar,paladyum yüzde 1.04 düşüşle 2.771.69 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 503 liraya, çeyrek altın 829 liraya, Cumhuriyet altını da 3,304 liraya geriledi.ALB Forex'in tarımsal emtia bülteninde, "Mısır fiyatı uzun vadeli yükseliş trendi üzerindeki hareketine devam ediyor . Pamukta, sıkışma bölgesinde hareketler devam ediyor. Buğdayda satış baskısı devam ediyor"denildi.Çin'in gıda ve stratejik rezervlerden sorumlu kurumu, internet sitesinde yaptığı açıklamada demir dışı işleme ve imalat şirketlerine "yakın gelecekte" açık artırmayla partiler halinde bakır, alüminyum ve çinko satışı yapacağını açıkladı. Endüstriyel emtia fiyatları Mayıs ayında rekor seviyelere yükselmişti. Gösterge Londra bakırı, koronavirüs salgınının talebi ortadan kaldırdığı geçen yılın Mart ayından beri yüzde 60'tan fazla yükselerek Mayıs'ta rekor seviye olan ton başına 10,747.50 dolara çıktı.Citi, geçmişteki alım ve satış kayıtlarını baz alarak Çin'in mevcut devlet metal rezervlerinde 2 milyon ton bakır, 800,000 ton alüminyum ve 350,000 ton çinko olduğunu hesapladı.

Analistlere göre, metal piyasaları Çin'in metal rezervlerinden yapacağı satışları büyük ölçüde fiyatladı. Analistere göre, Çin'in giderek artan satışlarının büyüklüğüne ilişkin bin bilgi olmamasına karşın, piyasalara baskı yapmaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı