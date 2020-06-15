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Fed, şirket tahvili almaya başlayacak

ABD Merkez Bankası (Fed), şirket tahvili almaya başlayacağını bildirdi.

Fed, şirket tahvili almaya başlayacak
15.06.2020 21:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:53

ABD Merkez Bankası (Fed), şirket tahvili almaya başlayacağını bildirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında, piyasa likiditesi ve büyük işverenler için kredi mevcudiyetini desteklemek amacıyla şirket tahvili alacağı kaydedildi.

Söz konusu alımla şirket tahvil portföyü oluşturulacağı belirtilen açıklamada, şirket tahvili alımlarında minimum derecelendirme ve maksimum vade gibi kriterlere bakılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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