Mester, " Fed sıkılaştırmaya geçen yıla benzer hızda devam etmeli. Hisse senedi piyasalarında daha derin ve kalıcı bir düşüş eğilimi güvende gerilemeye yol açarak, risk alımında ve harcamalarda azalmaya neden olabilir ancak şimdiye kadar gördüğümüz hareketler bu senaryodan çok uzakta." dedi.