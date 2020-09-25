Fed / Rosengren: Faizler yıllarca yükseltilmeyecek
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Fed / Rosengren: Faizler yıllarca yükseltilmeyecek

25.09.2020 09:40 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:45
Fed / Rosengren: Faizler yıllarca yükseltilmeyecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Başkanı Eric Rosengren, yüzde 2.0'lik enflasyon hedefinden "çok uzaklarda" oldukları için, Fed politika yapıcıların faizleri daha yıllarca yükseltmeyeceklerini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Başkanı Eric Rosengren, yüzde 2.0'lik enflasyon hedefinden "çok uzaklarda" oldukları için, Fed politika yapıcıların faizleri daha yıllarca yükseltmeyeceklerini söyledi.

Yahoo Finance'in sorularını yanıtlayan, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yıl oy hakkı olmayan üyesi Rosengren, ABD ekonomisinin önünde daha birçok karşıdan esen rüzgar bulunduğuna dikkat çekti ve maksimum istihdamın da daha "oldukça uzaklarda" olduğunu vurguladı.

Rosengren, bu haftanın başlarında yaptığı bir başka açıklamada da, coronavirüs pandemisinde ikinci dalga olasılığı nedeniyle, Fed içindeki birçok arkadaşına göre ekonomik toparlanma konusunda daha kötümser olduğunu söylemişti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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