Fed PPP likidite olanağı süresini 30 Haziran'a uzattı
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Fed PPP likidite olanağı süresini 30 Haziran'a uzattı

08.03.2021 19:38 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:42
Fed PPP likidite olanağı süresini 30 Haziran'a uzattı

ABD Merkez Bankası (Fed), koronavirüs salgınından etkilenen küçük işletmelere sürekli destek sağlamak amacıyla maaş koruma programı (Paycheck Protection Program - PPP) likidite olanağı süresini 30 Haziran'a uzattığını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), koronavirüs salgınından etkilenen küçük işletmelere sürekli destek sağlamak amacıyla maaş koruma programı (Paycheck Protection Program - PPP) likidite olanağı süresini 30 Haziran'a uzattığını açıkladı.

Fed'in uygulamakta umduğu PPP likidite olanağının 31 Mart'ta sonuçlandırılması programlanmıştı.

ABD Merkez Bankası, geçen yıl krizin başlamasından bu yana uygulama süresi iki kez uzatılan krediler aracılığıyla düşük faizli krediler sunuyor.ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell da, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'de maksimum istihdam düzeyine bu yıl ulaşamayacağının altını çizdi.Powell, bu konudaki gelişmelerin, ekonomideki toparlanmanın ne denli Güçlü" olabileceği ve ekonomik aktivitenin pandemi sonrası ne ölçüde hareket kazanabileceğine bağlı olacağını vurguladı."Maksimum istihdama dönmek için daha yapacak oldukça çok iş var" diyen Powell, Covid-19'a karşı aşılamanın artırılması ve daha çok finansal desteklerin verilmesinin, daha çok istihdam yaratılmasını destekleyeceğini ekledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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