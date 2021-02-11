Fed/Powell: Yardımlar pandemiden kurtulana kadar sürmeli

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin Covid-19 kaynaklı krizden toparlanması için uygulanmakta olan önlemlerin ve yardımların, gerek anlamda pandemiden tam olarak kurtulmadan önce durdurulamayacağı uyarısı yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin Covid-19 kaynaklı krizden toparlanması için uygulanmakta olan önlemlerin ve yardımların, gerek anlamda pandemiden tam olarak kurtulmadan önce durdurulamayacağı uyarısı yaptı.

New York Ekonomi Kulübü'nün toplantısında soruları yanıtlayan Powell, belirsizlik düzeyinin hala çok yüksek oluduğunu ve bu nedenle, yardımların, zamanından önce geri çekilmesinin yanlış bir hareket biçimi olacağını vurguladı.

Pandemi sonrasında ABD'lileri işe döndürmek için ulusal istihdam kampanyası başlatılması çağrısı da yapan Powell, özellikle azınlıklara ve düşük gelirli olup işinden olanlara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi ve ekledi: "Kaç kişinin işinden olduğu ve bazılarının pandemi sonrası ekonomi koşullarından dolayı işe geri dönmekte zorlanma ihtimali düşünüldüğünde en üst düzeyde istihdam sağlamak parasaldestekten fazlasına gereksinim duyacaktır. Özel ve kamu destekli toplumsal bir girişim başlatmak gerekli."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı