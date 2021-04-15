Fed / Powell: Kripto varlıklar spekülasyon araçlarıdır

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, genel olarak halkın kripto varlıkları, ABD dolarında olduğu gibi, ödeme aracı olarak kullanmadıklarına dikkat çekerek, bu nedenle bu varlıkların daha çok spekülasyon için kullanıldıklarını vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, genel olarak halkın kripto varlıkları, ABD dolarında olduğu gibi, ödeme aracı olarak kullanmadıklarına dikkat çekerek, bu nedenle bu varlıkların daha çok spekülasyon için kullanıldıklarını vurguladı.

Washington Ekonomi Kulübü'nde soruları yanıtlayan Powell, "Biraz altın gibi, binlerce yıldır insanlar altına endüstriyel bir bakış açısıyla, sahip olmadığı bu özel değeri verdiler, ancak yine de binlerce yıl bunu yaptılar" dedi.

Powell, Bitcoin'in de daha çok buna benzediğine işaret etti ve "Kripto para birimleri ödemeler için aktif olarak kullanılmıyor" diye anımsattı.ABD'nin en büyük kripto para birimi işlem platformlarından Coinbase bu ayın başında, hisselerini ABD'de borsanın "Nasdaq Endeksi"ne kote ettirmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) onay aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı