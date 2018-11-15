Fed/powell: Konut Sektörü ve Şirket Borçları Kaynaklı Riskleri İzliyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomide devam eden büyümeye güvenmeyi sürdürmekle birlikte, "konut sektöründeki yavaşlamayı" ve "şirket borçları" düzeyini "risk faktörleri" olarak izlemekte olduğunu söyledi.

Fed/powell: Konut Sektörü ve Şirket Borçları Kaynaklı Riskleri İzliyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomide devam eden büyümeye  güvenmeyi sürdürmekle birlikte, "konut sektöründeki yavaşlamayı" ve "şirket borçları" düzeyini "risk faktörleri" olarak izlemekte olduğunu söyledi.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda konut inşaatları üzerinde baskı yaratarn birçok  faktör var. Ham madde maliyetleri, istihdam sınıtları ve faizler  bunlardan birkaçı. Kaldıraç ve diğer kredi göstergeleri ise genel  olarak sağlıklı. Bunun yanı sıra bazı ciddi şirket borçlanmaları ve  bizim gözlerimiz bunların üzerinde" diye konuştu. - İstanbul

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