Fed/Powell: Gerekirse daha çok tahvil alabiliriz
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Fed/Powell: Gerekirse daha çok tahvil alabiliriz

17.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:41
Fed/Powell: Gerekirse daha çok tahvil alabiliriz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in, ekonominin pandemi kayaklı krizden toparlanması için, gerektiğinde daha çok ya da daha uzun vadeli tahvil alma seçeneğine de hazır olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in, ekonominin pandemi kayaklı krizden toparlanması için, gerektiğinde daha çok ya da daha uzun vadeli tahvil alma seçeneğine de hazır olduğunu söyledi.

Powell, Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, ülke ekonomisindeki toparlanma güçlenene kadar finansal piyasalara nakit para aktarma konusundaki kararlılığını belirtti ve gelecek yıl için olan ekonomik beklentilerini iyileştirdi.

Powell, gelecek yılın ortasına kadar koronavirüse karşı toplu bağışıklığın kazanılacağı ve ekonomik faaliyetin hızlanacağı konusundaki umudunu da dile getirdi.Fed, 2020 yılı için olan gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) beklentisini Haziran ayında yapmış olduğu yüzde 6.5'lik küçülmeden, yüzde 2.4'lük daralmaya revize etti. Fed, gelecek yılki GSYH tahminini ise yüzde 4'ten yüzde 4.2 büyümeye çıkardı. 

Politika faizini %0 ile %0.25 aralığında sabit tutan Fed, tam istihdamı tesis etme ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmada "daha güçlü bir ilerleme" sağlanana kadar mevcut tahvil alım programına devam edeceğini belirtti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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