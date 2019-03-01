Fed/powell: Fed Faiz Artırımında Sabırlı Olacak

– ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin "iyi bir durumda" olduğuna ilişkin görüşünü yineledi ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), "Federal fon oranı hedef aralığı için gelecekteki hangi ayarlamaların istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimizi desteklemek için uygun olacağını belirlerken sabırlı olacağız" dedi.

Powell ekonomini iyi durumda olduğuna işaret eden iş dünyasında görülen verimlilik artışı ve fiyat istikrarı düzeyleri ile farklı sektörlerden göstergelerinin son yılların en iyi düzeyinde olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarının düşeceğini tahmin ettiğini söyleyen Powell, bu durumda petrolün genel enflasyon üzerindeki baskısının azalacağını belirtti.

Halen pek çok hanenin "iki yakasını bir araya getiremediğini" itiraf eden Powell, yakın dönem görünümü ile ilgili birbiriyle çelişen sinyaller olduğunu söyledi.

Powell ayrıca, Avrupa ve Çin'de görülen büyüme yavaşlaması ve Brexit konusundaki belirsizlikler, ticaret görüşmeleri ve Aralık ayında düşük gelen perakende satış verilerinin endişe verici sinyallar arasında olduğunu söyledi. - İstanbul

Kaynak: DHA