Fed/Powell-Faiz indirimi "uzun bir faiz indirimi döngüsünün" başlangıcı değil

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2.00-yüzde 2.25'e çektiğini duyurması sonrası yaptığı açıklamada söz konusu kararın "uzun bir faiz indirimi döngüsünün" başlangıcı olmadığını belirterek, daha rahat bir politika yolu izlenmesini bekleyen yatırımcıların beklentilerini aşağıya çekti.

Fed'in söz konusu "faiz indirimi döngüsü perspektifi veya görünümüne" sahip olmadığını belirten Powell, ekonomideki mevcut "genişlemenin devam etmemesi için hiçbir sebep olmadığını" söyledi ve ekledi:

"Faiz indirimi döngülerine baktığınızda bu döngülerin oldukça uzun süreli olduğunu görebilirsiniz. Komite bunu görmüyor. Böyle bir döngü, gerçek bir ekonomik zayıflığın görülmesi ve federal fonların kesilmesi gerektiği düşünülürse uygulanır."

Powell bunun yanında yüzde 2.0'lik enflasyon hedefine geri dönülmesinin ertelenebileceğine ve Fed'in Çarşamba günkü faiz indirimi sonrası "büyük ihtimalle" faiz artırımına geri dönmeyeceğine dikkat çekti. Powell ayrıca yasa yapıcıların, 2008 finansal krizinden bu yana ilk kez olmak üzere borçlanma maliyetlerini düşürdüğünü söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD'deki uzun iş döngülerinde bazen Fed'in faiz artırımını durdurduğu, faizleri indirdiği ve sonra yeniden yükselttiği durumlar oldu. Bu durumda bunun olup olmayacağını bilmiyorum fakat (faiz artırımı) pek olası görünmüyor. Yine de bunu şu an bilemem."

Powell, Fed'in "politika duruşunu zamanla daha uygun bir hale getirmek istediğini" vurgularken, bunun yanında ABD ekonomisine yönelik desteğin başarılı olması durumunda yasa yapıcıların yeniden sıkılaşma politikası uygulayıp uygulamayacağına bir açıklık getirmedi.

Küresel ticari gerilimlere de değinen Powell, ABD ve Çin'i ima ederek "iki büyük ekonomi arasındaki bir yüzleşmenin" iş güveni ve finansal piyasaları "oldukça hızlı bir şekilde" etkilediğini söyledi:

"Ek gümrük vergilerinin mekanik etkileri oldukça küçük. ABD ekonomisine büyük bir etkileri yok. Burada sorulması gereken asıl soru, ek gümrük vergilerinin iş güveni kanalı üzerinden ekonomiyi etkileyip etkilemediğidir."

Kaynak: DHA