Fed/Powell: Enflasyonun yüzde 2.0'yi aşmasına izin vermeliyiz
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Fed/Powell: Enflasyonun yüzde 2.0'yi aşmasına izin vermeliyiz

15.01.2021 08:10 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:14
Fed/Powell: Enflasyonun yüzde 2.0'yi aşmasına izin vermeliyiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ortalama yüzde 2.0 olan enflasyon hedefini yakalayabilmek için, enflasyonun yüzde 2.0'nin üzerine yükselmesine izin vermek gerektiği uyarısı yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ortalama yüzde 2.0 olan enflasyon hedefini yakalayabilmek için, enflasyonun yüzde 2.0'nin üzerine yükselmesine izin vermek gerektiği uyarısı yaptı.

Princeton Üniversitesi'nin düzenlediği webinarda konuşan Powell, Fed'in enflasyon konusunda,  kendisini faiz oranlarını değiştirmeye yönlendirecek bir "matematiksel formüle bağlamadığını" vurguladı ve böyle bir formülün işlemesi için "birçok etkenin" gerektiğinin altını çizdi.

Koşulların, Covid-19 salgın krizi yaşanmadan önce bile faiz oranlarını düşürmeye elverişli olduğunun altını çizen Powell, Fed'in "yalnızca teorik enflasyon tehditlerini önlemek için" faiz oranlarını değiştirmekle acele etmeyeceğini vurguladı.Powell, "Maksimum istihdama özel bir hedef olarak baktığınızda, özellikle azınlık topluluklarında çok sayıda insan çalışmıyorsa, bu başarılamaz. Buna odaklanıyoruz. Bu konuların önemli ulusal sorunlar olduğunu ve yapabileceklerimiz olduğunu anlıyoruz. eğitim ve öğretime yatırım yapıyor. Bu, ulusal bir hedef haline gelmelidir" diye ekledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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