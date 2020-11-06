Fed/Powell: Ekonominin kriz öncesine dönmesi zaman alacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin Covid-19 pandemisi kaynaklı kriz öncesi düzeylerine dönmesinin biraz zaman alacağını vurguladı veCovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, iyileşme hızının "son aylarda yavaşladığını"na dikkat çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin Covid-19 pandemisi kaynaklı kriz öncesi düzeylerine dönmesinin biraz zaman alacağını vurguladı ve

Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, iyileşme hızının "son aylarda yavaşladığını"na dikkat çekti.

Powell, Fed'in on iki günlük para politikası toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 enfeksiyonlarındaki artışın "özellikle endişe verici" olduğunu vurguladı ve ekledi: " Ekonomi hala büyüyor ancak bu konuda kimsenin rahat hissettiğini söylemem. Genişlemenin ilk beş, altı ayını beklenenden daha iyi atlattık ... Ama bu hastalık oldukça mütevazı olmalıyız. Bu (hastalık) ortadan kalkmadı."

Powell'a göre merkez bankası ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen varlık alımları, krizle birlikte finansal koşulları hafifletti ve ekonomiye destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı