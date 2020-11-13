Fed/Powell: Dijital para konusunda henüz karar vermedik
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Fed/Powell: Dijital para konusunda henüz karar vermedik

13.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:05
Fed/Powell: Dijital para konusunda henüz karar vermedik

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bir dijital para çıkarmak ve bunun zamanlaması konusunda Fed olarak henüz bir karar vermediklerini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bir dijital para çıkarmak ve bunun zamanlaması konusunda Fed olarak henüz bir karar vermediklerini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) merkez bankacılığı konusunda sanal ortamda düzenlediği toplantıda konuşan Powell, ABD'nin para birimi doların küresel düzeyde temel rezerv para olması ve ülkesinde nakit paraya güçlü bir talep olması nedeniyle, dijital para konusuna çok büyük bir dikkatle yaklaştıklarının altını çizdi.

Dijital parada önemli olanın "ona acele sahip olmak" değil, konuya "doğru bir şekilde" yaklaşmak olduğunu vurgulayan Fed Başkanı, bu nedenle merkez bankasının nihai bir karara varmadan önce, bu konuda "çok dikkatli" olması ve "kapsamlı bir şekilde" hareket etmesi gerektiğini dikkat çekti.Powell, 19 Ekim'de yaptığı bir açıklamada da, Fed'in "merkez bankası dijital parası" (MBDP) konusunda henüz bir karara varmadığını söyledi.

Powell, böyle bir karara varabilmek için yapılması gereken daha pek çok şey olduğunu ve özellikle de tüm paydaşlarla geniş ve kapsamlı bir müzakere yapılması gerektiğini vurguladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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