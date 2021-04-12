Fed / Powell: ABD ekonomisi çok daha hızlı büyüyecek
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Fed / Powell: ABD ekonomisi çok daha hızlı büyüyecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Fed / Powell: ABD ekonomisi çok daha hızlı büyüyecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin, Covid-19 pandemisi tarafından engellenmediği durumda, beklenenden daha hızlı büyüyeceğini vurguladı.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin, Covid-19 pandemisi tarafından engellenmediği durumda, beklenenden daha hızlı büyüyeceğini vurguladı.

Ekonominin "çok daha hızlı büyümeye başlayacağı" ve istihdam yaratmanın hız kazandığı bir aşamada olduklarına dikkat çekerek, "Bu nedenle şu anda ekonomimiz için asıl risk hastalığın tekrar yayılmaya başlamasıdır" dedi.

Powell, geçen hafta yaptığı bir başka açıklamada da, başarılı bir küresel ekonomik toparlanma için aşılamaların çok önemli olduğunu vurguladı ve fiyatlarda görülen yükselmelerin yıllık bazda sürmesinin beklenmediğini söyledi."Bu yıl fiyatlar üzerinde görülen yukarı yönlü baskıların geçici olduğunu düşünüyoruz" diyen Powell, eğer böyle bir gelişme olması durumunda kullanmak üzere ellerinde araçların bulunduğuna dikkat çekti.İstihdam piyasasına da değinen Powell, işlerine yeniden kavuşmak için çok zor zor zamanlar geçiren milyonlarca kişinin "çok fazla etkilenmelerinin" başarıyla önlendiğinin altını çizdi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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