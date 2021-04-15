Fed / Powell: 2023 öncesi faiz artırımı olasılığı düşük
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Fed / Powell: 2023 öncesi faiz artırımı olasılığı düşük

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Fed / Powell: 2023 öncesi faiz artırımı olasılığı düşük

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 2022'nin sonuna kadar faiz oranlarını artırma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 2022'nin sonuna kadar faiz oranlarını artırma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Washington Ekonomi Kulübü'nde soruları yanıtlayan Powell, faiz oranlarına ilişkin kararın "sonuca dayalı" olacağını ve bir zaman çizelgesine bağlı olmayacağının altını çizdi.

Fed'in faiz oranı değişikliğini tartışma aşamasına gelmesinden önce işgücü piyasasındaki toparlanmanın tamamlanması gerektiğinin altını çizen Powell, ayrıca, uzun vadeli yüzde 2.0 enflasyon hedefine ulaşmadan Fed'in bu adımı atmayacağını da vurguladı ve "Ekonominin belirli bir zaman dilimine değil, bu hedeflere yönelik ilerlemesine gerçekten odaklandık" dedi.ABD'yi 12 bölgeye ayıran ve ülkede ekonomik aktivite hakkında barometre olarak görülen Fed'in Bej Kitap raporunda, en çok istihdamın imalat, inşaat, eğlence ve konaklama sektörlerinde yaşandığı belirtildi.Raporda, "Turizme ilişkin raporlar daha iyimser, sömestr tatili, koronavirüs yasaklarının gevşetilmesi, aşılamanın artması ve koronavirüs yardımı ödemelerinin yapılmasından destek bulan sektör, eğlence faaliyetleri ve seyahate olan talebin artmasından güç kazandı" denildi.Fed'den yapılan açıklamada genel olarak beklentilerin Mart ayındaki rapora kıyasla daha iyimser olduğu ifade edildi.    

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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