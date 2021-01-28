Fed politika faizini yüzde 0.00-0.25 düzeyinde sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin sıfıra yakın tutulduğu ve aylık tahvil alım programında değişiklik yapılmadığı belirtildi. Fed açıklamasında, ekonomide "tam toparlanma" sağlanıncaya kadar bu önlemlerin sürdürüleceğinin altı çizildi.

Açıklamaya göre, politika faizini sabit tutan Fed, en az 80 milyar dolar ABD Hazine tahvili ve en az 40 milyar dolar ipoteğe dayalı menkul kıymet almaya devem edeceğini açıkladı. Fed'in para politikası açıklamasına göre, ekonomik görünüme ilişkin riskler, "sürmekte olan kamu sağlığı krizi, ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmayı sürdürürken" "ekonominin yolu, yaygın aşılamadaki gelişmeler ve önemli ölçüde virüsün gelişimine bağlı olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı