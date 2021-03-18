Fed politika faizini yüzde 0.00 - 0.25 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) Fed, beklendiği gibi politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu.

ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (Federal Open market Committee - FOMC), toplantının tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin yaklaşık 40 yılın en güçlü büyümesini kaydedeceğini öngörürken enflasyondaki yükselişe rağmen para politikasını gevşek tutmayı taahhüt etti.

Fed'in para politikasını nasıl şekillendireceği hakkında ipucu veren yeni tahminlere göre, Fed yetkililerinin çoğu 2024'e kadarfaiz artışına gidilmesini beklemiyorlar.Öngörülere göre ekonominin bu yıl yüzde 6.5 büyümesi beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl yüzde 2.4'e yükselerek, yüzde 2.0 olan hedefi aşacağı öngörülen enflasyondaki artışı geçici olarak gördüğünü vurguladı ve koronavirüs pandemisinmin ekonomide yarattığı tahribat onarılana kadar faizleri sıfırda tutmayı taahhüt etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı