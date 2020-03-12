Fed, piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek Fed New York, koronavirüs salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.

Fed New York, koronavirüs salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak. Kaynak: Dunya.com