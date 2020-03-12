Fed, piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek
Fed New York, koronavirüs salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.
12.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:25
Fed New York, koronavirüs salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com