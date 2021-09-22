FED ne zaman açıklama yapacak? FED toplantısı sonucu! FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? - Haberler
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FED ne zaman açıklama yapacak? FED toplantısı sonucu! FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

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Küresel piyasalar, FED toplantısı sonucu açıklanacak FED faiz kararına odaklandı. Bu kapsamda FED ne zaman açıklama yapacak? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtları merak edildi. Toplantının hemen ardından FED başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklama merak içerisinde bekleniyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Başkanı Powell açıklaması ne zaman? Jerome Powell saat kaçta açıklama yapacak?

FED ne zaman açıklama yapacak? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirileceği duyurulan FED toplantısının tarihi 21-22 Eylül olarak duyurulmuştu. En son Temmuz ayında yapılan toplantı sonrası FED Başkanı Powell açıklaması ne zaman? Jerome Powell saat kaçta açıklama yapacak? soruları araştırıldı.

FED toplantısının tarihleri 21-22 Eylül olarak duyurulmuştu. FED toplantısı yarın gerçekleştirilmesi beklenirken faiz kararının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Bu hafta para ve emtia piyasaları tarafından yakından takip edilecek veri gündemi ise oldukça yoğun olacak. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantısı gerçekleştirilecek. Ekonomik tahminlere ilişkin verilerin açıklanacağı toplantıda Fed'in faiz kararı belli olacak.

Piyasalar tarafından Fed'in faiz kararında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Toplantı takvimine göre bu ayki FED toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Covid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda pozitif bir hava seyretmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, cuma günü 'Pandemi İyileştirmesine İlişkin Perspektifler' başlıklı sanal Fed dinlemeleri etkinliğinde açılış konuşması yapacak. Powell'ın burada varlık alımlarına yönelik sözle yönlendirme yapması bekleniyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Piyasalarda varlık alım programına ilişkin azaltıma erken bir tarihte başlanması bekleniyor.

'Doların patronu ABD Merkez Bankası'ndan gelecek olan politika hamleleri para ve emtia piyasaları tarafından hayati önem taşıyor.

FED ne zaman açıklama yapacak? FED toplantısı sonucu! FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
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