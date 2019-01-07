Fed/mester: Faiz Nötre Yakın Olursa Fed'in Sonraki Adımı Zaman Alabilir

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nötr faiz düzeyinde olması ya da en azından bu düzeye yakınlaşması durumunda, Fed'in sonraki adımlarının "zaman alabileceği" uyarısı yaptı.

Fed/mester: Faiz Nötre Yakın Olursa Fed'in Sonraki Adımı Zaman Alabilir

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nötr faiz düzeyinde olması ya da en azından bu düzeye yakınlaşması durumunda, Fed'in sonraki adımlarının "zaman alabileceği" uyarısı yaptı.

American Economic Association'ın yıllık toplantısında konuşan Mester, "Ekonomik büyümenin yavaşlamasının beklendiği, düşük işsizlikle birlikte ücretlerin artmakta olduğunu, ekonominin konut gibi faize hassas sektörlerin zayıfladığı ve işsizlik oranının düşük bir seviyede aşağı yukarı istikrar kazandığı yeni bir dünyadayız" dedi.

Bu ortamda daha fazla ne yapılmasına ihtiyaç olduğunu söylemesi  iin verilere bakmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Mester, "Daha fazla  ilerlememiz gerekip geremediğini. Daha hızlı gitmemiz gerekip  gerekmediğini, bekeyip bekleyemeyeceğimiz bize ekonominin söylemesine  ihtiyacımız var. Olmamız gereken yer ulaşmış olabileceğimizi  değerlendirmemiz gerekli" diye konuştu. - İstanbul

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et